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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan 4 firari hükümlü yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan 4 firari hükümlü yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi. İlkadım ve Bafra'da 14 kişinin üst, araç ve ikamet aramalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve arananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan İlkadım ve Bafra ilçelerinde 14 kişinin üstleri, araçları ve ikametlerindeki aramalarda, 2.006 sentetik ecza hap, 96 gram metamfetamin,700 ml likit sentetik kannabinoid, 25 kök kenevir bitkisi, 23,80 gram sentetik kannabinoid, 1,65 gram esrar, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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