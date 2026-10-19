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Bafra'da Muhtarlar Günü kahvaltısında 139 mahalle için iş birliği vurgulandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara kahvaltı programı düzenlendi. Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki programda Kaymakam Dr. Mustafa Altınpınar ve Başkan Hamit Kılıç, 139 mahalleye hizmet için muhtarlarla iş birliğini vurguladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mahalle muhtarlarına yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, muhtarlara emekleri için teşekkür edip günlerini kutladı.

Programda konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise muhtarlık müessesesinin 19 Ekim 1829'dan bugüne varlığını sürdürdüğünü ve 2015 yılından itibaren Muhtarlar Günü olarak kutlandığını belirterek, muhtarların devlet ile millet arasındaki en samimi temsilciler olduğunu vurguladı.

İlçenin merkez ve kırsalda yer alan 139 mahallesinin tamamına hizmet ulaştırmak için muhtarlarla iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Kılıç, "Bizler de Bafra Belediyesi olarak muhtarlarımızı hizmet yolculuğumuzun en önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Bafra'mızın gelişmesi, mahallelerimizin beklentilerinin karşılanması ve vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması için muhtarlarımızla ortaya koyduğumuz dayanışmayı ve istişare kültürünü çok kıymetli buluyorum. Ortak akıl ve dayanışma ruhuyla ilçemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Program, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Benal Kurt, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP Bafra İlçe Başkanı Kemal Şahin, İYİ Parti Bafra İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, Saadet Partisi Bafra İlçe Başkanı Mustafa Öcal, Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç, ilçe protokolü ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: AA
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