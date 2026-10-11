Solakoğlu Bafra'da çeltikte 32 lira satışa tepki gösterdi, TMO'dan 55 lira istedi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - YENİ Partili Sencer Solakoğlu, Bafra'da çeltik üreticisinin kilogram başına 46-47 lira maliyetle ürettiği ürünü 32 liraya satmak zorunda kaldığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatının en az 55 lira olması gerektiğini söyledi.

Solakoğlu, Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık üreticileriyle, Bafra'da ise çeltik üreticileriyle bir araya geldi.

Üreticilerin yaşadığı sorunları dinleyen Solakoğlu, hasat döneminde çeltiğin maliyetinin altında satıldığını belirterek tarım politikalarına tepki gösterdi. TMO'nun vakit kaybetmeden devreye girmesi gerektiğini ifade eden Solakoğlu, çeltik alım fiyatının en az 55 lira olarak açıklanmasını ve üreticilerin ürün bedellerinin 15 gün içinde ödenmesini istedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR DRAMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Solakoğlu, Bafra'da çeltik üreticileriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok büyük bir dramla karşı karşıyayız. Bugün 46 lirayla 47 lira arasında bir maliyeti olan bu üretimin ne yazık ki şu anda el değiştirdiği fiyat 32 lira. Çiftçiler çıktılar traktörlerle yollara, seslerini duyurmaya çalıştılar. Ama ne yazık ki kör, sağır, asla çiftçiyi duymayan bir Tarım Bakanlığı var karşımızda. Bir talepleri var. Diyorlar ki, 'Biz 46 liraya mal ettiğimiz şeyi 55 liraya satarsak bu bizi kurtarır. Bunun altında satmaya mecbur bırakılırsak biz zarar ederiz, perişan oluruz'.

"TMO DERHAL DEPOLARINI AÇMALI, ÜRETİCİNİN MALINI 55 LİRADAN ALMALI"

Bakın çözüm önerisi şu şekilde olması lazım. Bugün derhal TMO'nun depolarını açıp kapasite gözetmeksizin tüm üreticinin malını alacağını beyan etmesi lazım. ve bunu 55 liradan yapması lazım. 15 gün içinde paraların ödeneceğini beyan etmesi lazım. Çünkü bunlar yapılmadığı zaman tüccar biliyor TMO'nun alım yapamayacağını, aynı buğdayda yaptığı gibi az alım yapacağını, paraya ihtiyaç olan üreticinin mecbur kaldığı için tüccara gideceğini, ben bugün yapılan ticarete şahit oldum, çeltik 32 liradan el değiştirdi. Bu bir faciadır.

Türkiye ilk 8 ayda 350 bin ton ithalat yaptı. Devlet şu anda ithalatı yasaklamayı yeterli bir önlem olarak görüyor olabilir. Ama bu asla yeterli olmayacak. Çünkü ithal eden zaten ithalatını yaptı. Türkiye'yi bir ithalat cennetine çevirdiler ve üretim her daim daha fazla kanıyor.

"HER ÜRÜNDE ZARAR EDİLİYOR, ÜRETİCİ PERİŞAN OLUYOR"

Bu sene her üründe zarar ediliyor. Biraz da olsa kar edecek bir ürün çıkarsa, soğan gibi, hemen onun da fiyatını ithalatla baskılıyorlar. Cumhuriyet Yüzyılında böyle bir dram yaşamadı. Tarım Bakanlığı'nın çok acil bir önlem alması gerekiyor. TMO'nun acilen devreye girmesi, fiyatını açıklıyor olması gerekiyor. Açıkladığı fiyatın da en az 55 lira olması lazım. Bunun altında yaptığınız her 1 lira Türkiye Cumhuriyeti üreticisine vurulmuş bir darbe olacaktır."

Kaynak: ANKA