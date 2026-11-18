Meteoroloji Karadeniz'de Cide-Bafra arasında yarın sabah fırtına bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Karadeniz'de Cide-Bafra arasında rüzgarın yarın sabah batı ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam etkisini kaybetmesi beklenirken ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Cide- Bafra arasında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA