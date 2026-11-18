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Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Cide- Bafra arasında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA