Samsun Bafra'da yola fırlayan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Hasan Çakın Caddesi'nden otogar kavşağı yönüne giden otomobil, yola aniden çıkan 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi; sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.A. (71) yönetimindeki 55 NF 878 plakalı otomobil, Hasan Çakın Caddesi'nden otogar kavşağı yönüne seyir halindeyken yola aniden çıkan A.U'ya (11) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, sürücü hakkında gerekli işlemler başlatıldı.
Kaynak: AA