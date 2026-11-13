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Bafra Devlet Hastanesi kendi ekibiyle iki yerli sağlık teknolojisini devreye aldı

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Bafra Devlet Hastanesi kendi ekibiyle iki yerli sağlık teknolojisini devreye aldı
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Samsun Bafra Devlet Hastanesi, kendi mühendislik ekibiyle ventilatör verileri ve tekerlekli sandalye takibi için iki yeni sistem geliştirdi. Sistemler, manuel veri girişini azaltmayı ve ekipmanlara ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Samsun Bafra Devlet Hastanesi, sağlıkta dijital dönüşüm ve yerli teknoloji üretimi kapsamında iki yeni sistem geliştirdi. Hastanenin kendi mühendislik ve teknik ekibi tarafından tasarlanan sistemler, sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmayı hedefliyor.

Sağlık Bakanlığının yenilikçi sağlık teknolojileri, yerli üretim ve dijital dönüşüm odaklı Ar-Ge vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bafra Devlet Hastanesinde, Mühendis Çağrı Kuru ve teknik ekibinin çalışmalarıyla Ventilatör Veri Aktarım Sistemi ve Tekerlekli Sandalye Tespit Sistemi hayata geçirildi.

Ventilatör verileri dijital ortama aktarılacak

Tamamen özgün tasarım, donanım ve yazılım süreçleriyle geliştirilen Ventilatör Veri Aktarım Sistemi, ventilatör cihazlarından elde edilen verilerin uluslararası HL7 standardına uygun şekilde hastane bilgi yönetim sistemine elektronik ortamda aktarılmasını sağlıyor. Sistem sayesinde manuel veri girişinin azaltılması ve iş süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

Tekerlekli sandalyeler akıllı sistemle takip edilecek

Geliştirilen bir diğer proje olan Tekerlekli Sandalye Tespit Sistemi ise Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisiyle çalışıyor. Sistem, hastanede bulunan tekerlekli sandalyelerin en son tespit edildikleri konumların merkezi yazılım üzerinden takip edilmesine imkan tanıyor. Böylece ihtiyaç duyulan ekipmanlara daha kolay ulaşılması, zaman kaybının önlenmesi ve hastane kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Başhekim Domaç: "Kurum içi mühendislik gücümüzle teknolojik gelişimi destekliyoruz"

Projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, kurum bünyesindeki mühendislik çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığımızın Ar-Ge ve dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda, hastanemizin kendi teknik imkanları ve mühendislik gücüyle geliştirilen bu sistemler, yenilikçi yaklaşımımızın somut bir göstergesidir. Sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğe katkı sağlayacak bu çalışmalardan dolayı Mühendis Çağrı Kuru ve teknik ekibini tebrik ediyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Teknolojik gelişimi destekleyen projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bafra Devlet Hastanesinin kendi teknik imkanlarıyla geliştirdiği iki özgün sistem, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümün yanı sıra yerli teknoloji üretimi ve kurumsal gelişim açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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