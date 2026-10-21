Samsun Bafra'da iki katlı evde piknik tüpü alev aldı, yangın söndürüldü

Samsun Bafra'da iki katlı evde piknik tüpü alev aldı, yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde iki katlı müstakil bir evde piknik tüpünün alev almasıyla yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın söndürüldü; evde hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyük Camii Mahallesi Müftü Sokak'ta bulunan Hüseyin S'ye ait iki katlı müstakil binada, piknik tüpünün alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan ve söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA