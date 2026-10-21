Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Bafra'da iki katlı evde piknik tüpü alev aldı, yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da iki katlı evde piknik tüpü alev aldı, yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde iki katlı müstakil bir evde piknik tüpünün alev almasıyla yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın söndürüldü; evde hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyük Camii Mahallesi Müftü Sokak'ta bulunan Hüseyin S'ye ait iki katlı müstakil binada, piknik tüpünün alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan ve söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi

22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu kavgası kamerada: Sokak ortasında yumruklaştılar

Yolcu kapma yarışı kavgaya dönüştü: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler!
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

İzmir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu