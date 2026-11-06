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OMÜ Turizm Fakültesi ve Bafra MYO sertifikalı yapay zeka eğitimi düzenledi

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OMÜ Turizm Fakültesi ve Bafra MYO sertifikalı yapay zeka eğitimi düzenledi
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OMÜ Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm MYO ev sahipliğinde, Bafra Gençlik Merkezi iş birliğiyle yapay zeka okuryazarlığı sertifikalı eğitimi yapıldı. Öğrenciler QR kodla sisteme girip eğitimi tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde, Bafra Gençlik Merkezi iş birliğiyle "Yapay Zeka Okuryazarlığı Sertifikalı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi Şevket Aşçı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "GENÇ 2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zeka Atölyesi Projesi" kapsamında öğrencilere yapay zeka teknolojileri, dijital dönüşüm ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öğrencilerin yapay zeka teknolojilerine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak, dijital çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen programda, katılımcılar QR kod aracılığıyla sisteme giriş yaparak eğitim sürecine katıldı ve sertifikalarını aldı.

Programa Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Gençlik Çalışanı Ümran Kuzu, Gençlik Hizmetleri Memuru Ayşegül Vural ile Gençlik Liderleri Ramazan Silme, Ayşe Semiha Ege ve Elif Özbakar katıldı.

Programın sonunda, eğitimin gerçekleştirilmesine katkı sunan Bafra Gençlik Merkezi yetkililerine ve programa katılan öğrencilere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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