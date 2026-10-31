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Samsun Bafra'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Samsun Bafra'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde iki taraf arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Emir Efendi Mahallesi Tabib Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ö. (16) ve E.Y. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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