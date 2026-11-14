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Samsun Bafra'da iki otomobil çarpıştı, yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Samsun Bafra'da iki otomobil çarpıştı, yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Lengerli Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. İki sürücü ile bir otomobilde bulunan kadın ve iki çocuğu yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Öznur C'nin (41) kullandığı 57 AV 020 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Mahallesi Lengerli Kavşağı'nda, Durmuş K. (82) yönetimindeki 55 EK 174 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra 57 AV 020 plakalı araçta bulunan Canan D. (50) ile çocukları E.C. (13) ve İ.C. (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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