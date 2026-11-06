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OMÜ'deki konferansta Samsun turizminin 2024-2028 Master Planı ele alındı

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OMÜ'deki konferansta Samsun turizminin 2024-2028 Master Planı ele alındı
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OMÜ Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm MYO'nun düzenlediği konferansta Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş öğrencilerle bir araya geldi. Konferansta 2024-2028 Turizm Master Planı hedefleri değerlendirildi; Demirtaş öğrencilere kariyer tavsiyesi verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Samsun Turizminin Bugünü ve Geleceği" başlıklı konferansta, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş öğrencilerle bir araya geldi.

Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen konferansta, Samsun'un tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile turizm potansiyeli ele alındı. Kentin ulusal ve uluslararası turizmde daha güçlü bir destinasyon haline gelmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilirken kültür, doğa, gastronomi, sağlık ve alternatif turizm alanlarında sunduğu fırsatlar üzerinde duruldu.

Samsun Turizm Master Planı'nın hedefleri değerlendirildi

Konferansta, 2024–2028 Samsun Turizm Master Planı kapsamında belirlenen stratejik hedeflere de değinildi. Ziyaretçi sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması, turistlerin ortalama konaklama sürelerinin uzatılması, turizm faaliyetlerinin yıl geneline ve ilçelere yayılması, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve dijital tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi gibi öncelikler ele alındı.

Master Plan doğrultusunda hazırlanan Turizm Eylem Planı'nın, Samsun'un turizm potansiyelinin somut projelere dönüştürülmesindeki önemine dikkat çekildi. Ayrıca kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sektör temsilcileri arasındaki iş birliklerinin turizmin gelişimine katkısı değerlendirildi.

Öğrencilere mesleki kariyer tavsiyeleri

Konferansın devamında Süleyman Demirtaş, turizm sektöründeki mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak sektörde kariyer yapmaya hazırlanan gençlere tavsiyelerde bulundu. Turizmin bölgesel kalkınma, istihdam ve destinasyon markalaşması açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı program, öğrencilerin sektörün mevcut durumunu ve geleceğe yönelik fırsatlarını yakından tanımasına katkı sağladı.

Programın sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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