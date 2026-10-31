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Samsun Bafra'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Samsun Bafra'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Emirefendi Mahallesi Tabib Sokak'ta çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kendi imkanıyla, diğeri ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Emirefendi Mahallesi Tabib Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile E.Ç. (16) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, E.Ç. ve E.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan E.Y. kendi imkanıyla, E.Ç. ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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