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Samsun Bafra'da dolandırıcılıktan 3 yıl 1 ay 15 gün cezası olan hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında U.U. (39) isimli şahsı yakaladı.

Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu öğrenilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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