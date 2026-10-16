Samsun Bafra'da dolandırıcılıktan 3 yıl 1 ay 15 gün cezası olan hükümlü yakalandı

Samsun Bafra'da dolandırıcılıktan 3 yıl 1 ay 15 gün cezası olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında U.U. (39) isimli şahsı yakaladı.
Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu öğrenilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı