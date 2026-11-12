Samsun Bafra'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Samsun Bafra'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi emniyet kemeri sayesinde kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun-Sinop kara yolu Hüseyinbeyli Mahallesi mevkisinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi, emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
H.G. idaresindeki 55 APF 022 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Hüseyinbeyli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA