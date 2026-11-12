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Samsun Bafra'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

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Samsun Bafra'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi emniyet kemeri sayesinde kurtuldu
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Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun-Sinop kara yolu Hüseyinbeyli Mahallesi mevkisinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi, emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

H.G. idaresindeki 55 APF 022 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Hüseyinbeyli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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