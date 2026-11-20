Bafra Ziraat Odası, ilçede tütün üretimi yapılan üreticiler ile alıcı firma yetkililerini bir araya getirdi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, odanın konferans salonunda düzenlen toplantıda, üreticilerin sorunlarını dile getirmek için bu organizyasyonu düzenlediklerini dile getirdi.

Tütün hasadının sonuna geldiğini ve tütün kurutulmaya başladığını dile getiren Tosuner, şunları kaydetti:

"Üretilerimiz, üfleme makinelerini kullanarak tütünleri filelerini dolduruyor. Burada tütünün kalitesinde düşüş yaşanıyor. Çiftçilerimiz kaliteli üretim yapsın ve bir an önce üfleme makinelerini ellerinden çıkararak geleneksel dizim yöntemine dönsün. Maliyet biraz artsa da ürün satılırken herkesin alnı açık olur. Üfleme yöntemi tütünün kalitesini düşürüyor. Bu makineyi üreten ve çiftçiye dağıtan alıcı firmalar da bu durumu kabul edip son kez olmak şartıyla üflemeli tütünü mevcut fiyattan alsınlar. Gelecek yıllarda daha kaliteli ve yüksek fiyata ürün satabilmek için sözleşme şartlarına uyulmalıdır. Bu file sıkıntısının bu yıl son bulacağına inanıyorum."

Tosuner, Bafra'da 42 mahallede tütün üretimi yapıldığını dile getirerek, "18 mahallemizin tek geçim kaynağı tütündür. İlçemizde 40 bin dekar alanda tütün ekimi yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA