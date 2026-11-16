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ATAFOD'un Kurtuluş Yolunda İzindeyiz Atam projesi sunum ve söyleşiyle tanıtıldı

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ATAFOD'un Kurtuluş Yolunda İzindeyiz Atam projesi sunum ve söyleşiyle tanıtıldı
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ATAFOD, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nda 'Kurtuluş Yolunda İzindeyiz Atam' fotoğraf projesinin sunum ve söyleşisini yaptı. Bafra Anadolu Lisesi'ndeki sergi, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarıyla Kurtuluş Mücadelesi'ni genç nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında "Kurtuluş Yolunda İzindeyiz Atam" adlı fotoğraf projesinin sunum ve söyleşisini gerçekleştirdi.

Derneğin binasında düzenlenen etkinliğe ATAFOD üyeleri ve sanatseverler katıldı. Projenin yürütücülüğünü Bafra Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve ATAFOD Başkan Yardımcısı Hakime Küçük üstlendi. Etkinlikte, projeye katkı sağlayan ATAFOD Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Güngör Çınar ile Hanife Yalçın ve Özlem Özyün de yer alarak çalışmanın hazırlık süreci ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Bafra Anadolu Lisesi'nde okulun sergi salonunda açılan "Kurtuluş Yolunda İzindeyiz Atam" fotoğraf sergisi, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarıyla hazırlandı. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Mücadelesi'ni ve tarihi süreci genç nesillere aktarmayı amaçlayan proje kapsamında, öğrenciler tarafından Atatürk'ün hayatından önemli anlar ve mekanlar fotoğraflarla anlatıldı.

Okul Müdürü Hasan Çelenk ile öğretmenler Hakime Küçük ve Haliye Yaltırık'ın katkılarıyla hazırlanan sergi, öğrencilerin tarih bilincini ve sanatsal becerilerini bir araya getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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