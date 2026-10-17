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Samsun'da İlkadım ve Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 375,95 gram sentetik uyuşturucu, 59,24 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca gibi malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamında araçlar, ikametler ve burada bulunanların üzerlerinde arama yapıldı.

Aramada 375,95 gram sentetik uyuşturucu, 59,24 gram esrar, 3 hassas terazi, esrar öğütme aparatı, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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