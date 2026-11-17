Samsun Bafra'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucudan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü U.D. (35) tespit edilerek yakalandı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı