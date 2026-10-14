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Samsun'da uyuşturucu suçlarından aranan 2 kişi Bafra ve Terme'de yakalandı

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Samsun'un Bafra ve Terme ilçelerinde uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi, polisin çalışmasıyla yakalandı. Bafra'da 2 yıl, Terme'de 4 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ve Terme ilçelerinde uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'yı (27) yakaladı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.K.'yi (25) yakaladı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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