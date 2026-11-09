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Ataya Saygı 4 bisikletçileri Bafra'da trafik ekiplerinin tedbirleriyle Samsun'a gitti

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Ataya Saygı 4 bisikletçileri Bafra'da trafik ekiplerinin tedbirleriyle Samsun'a gitti Haber Videosunu İzle
Ataya Saygı 4 bisikletçileri Bafra'da trafik ekiplerinin tedbirleriyle Samsun'a gitti
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Samsun'un Bafra ilçesinde mola veren Ataya Saygı 4 bisiklet turu katılımcıları, trafik ekiplerinin güvenlik tedbirleriyle Samsun'a hareket etti. Bisikletçiler, 10 Kasım'da Samsun'da saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından Amasya ve Çorum üzerinden yolculuklarına devam edecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde mola veren 'Ataya Saygı 4' bisiklet turu katılımcıları, trafik ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından Samsun'a hareket etti.

Atatürk'e saygı ve minnet duygularını yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Ataya Saygı' bisiklet turunun dördüncüsü kapsamında yola çıkan bisikletçiler, Bafra'da mola verdi. Etkinliğin amacı ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri turlar hakkında bilgi veren bisikletçiler, ilk etkinlikte İzmir'den pedal çevirerek yola çıktıklarını, ikinci turda ise 24-26 Ekim tarihlerinde Ankara'daki Anıtkabir'e ulaştıklarını belirtti. Yaklaşık iki ay önce Çanakkale'ye de bisiklet turu düzenlediklerini ifade eden katılımcılar, dördüncü etkinlikte ise Ankara'dan yola çıkarak farklı güzergahlar üzerinden ilerlediklerini söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle güzergahta değişikliğe gittiklerini belirten bisikletçiler, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Sinop güzergahını takip ederek Bafra'ya ulaştı. Hava şartları nedeniyle bazı bölümlerde araçla ilerlemek zorunda kaldıklarını, il girişlerinde ise 50 kilometre pedal çevirmeyi hedeflediklerini dile getirdiler.

Yol boyunca güzel insanlarla tanışıp dostluklar kurduklarını ifade eden bisikletçiler, 10 Kasım'da Samsun'da saat 09.05'te Atatürk için düzenlenecek saygı duruşuna katılacaklarını, ardından Amasya ve Çorum üzerinden yolculuklarına devam edeceklerini kaydetti.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği önünde mola veren bisikletçiler, trafik ekiplerinin aldığı yol güvenliği tedbirleri eşliğinde Bafra'dan ayrılarak Samsun'a doğru pedal çevirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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