Samsun Bafra'da uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun Bafra'da uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 37 yaşındaki şahıs, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs kapalı cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucudan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 37 yaşındaki şahıs yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D. yakalandı.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan M.D. kapalı cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı