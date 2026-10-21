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Samsun Bafra'da uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Samsun Bafra'da uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 37 yaşındaki şahıs, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs kapalı cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucudan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 37 yaşındaki şahıs yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D. yakalandı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan M.D. kapalı cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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