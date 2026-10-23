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Bafra'da prim vaadiyle 1 milyon lirayı aşan para aldığı iddiasıyla muhasebeci tutuklandı

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Bafra'da prim vaadiyle 1 milyon lirayı aşan para aldığı iddiasıyla muhasebeci tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde mükelleflerden sigorta primlerini yatırma vaadiyle 1 milyon liranın üzerinde para aldığı iddia edilen muhasebe çalışanı tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, mükelleflerden sigorta primlerini yatırma vaadiyle 1 milyon liranın üzerinde para aldığı ve primleri yatırmadığı iddia edilen muhasebe çalışanı tutuklandı.

MUHASEBE ÇALIŞANI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Edinilen bilgiye göre, çok sayıda mükelleften sigorta primlerini yatırmak amacıyla para aldığı ancak ödemeleri gerçekleştirmediği öne sürülen M.C. hakkında, mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.C., Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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