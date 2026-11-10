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Samsun Bafra'da Atatürk, 88. yıl anmasında çelenk töreni ve etkinliklerle anıldı

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Bafra'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma programı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk sunumuyla başladı. 09.05'te sirenlerle saygı duruşu yapılmasının ardından Bafra Kültür Sanat Merkezi'nde Gazi Ortaokulu'nun gösterileri duygusal anlar yaşattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Anma etkinlikleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Meydandaki törenin ardından anma etkinlikleri, Bafra Kültür Sanat Merkezi'nde devam etti.

Gazi Ortaokulu tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program kapsamında öğrencilerin sunduğu oratoryo, "Ata'ya Ağıt" pandomim gösterisi ve "Deniz Üstü Köpürür" gösterisi salonda duygusal anlar yaşattı.

Törene Bafra Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden, daire ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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