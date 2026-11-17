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Samsun'un Bafra ilçesinde kırmızı lahana hasat ediliyor.

Kızılırmak Nehri'nin suladığı Bafra Ovası'nda yetiştirilen ürünler toplanıp Bafra Sebze ve Meyve Hali aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, haziran ayında toprakla buluşturulan kırmızı lahananın hasadının kasım ayında başladığını belirterek, ova genelinde 20 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyledi.

Aşçı, "Dönüm başına ortalama 5 ton verim alınıyor. Bu yıl ovamızdan 100 bin ton rekolte bekliyoruz. Türkiye'nin kırmızı lahana ihtiyacının yüzde 65'ini Bafra Ovası karşılıyor. Karadeniz Bölgesi'nin tamamına ve Türkiye'nin pek çok iline ürün gönderiyoruz. Sağlık açısından da faydalı olan kırmızı lahanayı tüm tüketicilere öneriyoruz." dedi.

Yeşilyazı Mahallesi'nden üretici Bayram Demirtaş da 22 dönüm arazide ekim yaptığını ve hasada başladıklarını dile getirerek, "Ürünlerimiz Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Tarladan faturalı olarak kilogramını 8-10 liradan satıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA