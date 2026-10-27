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Samsun Bafra'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Samsun Bafra'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun-Sinop kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D.A. (20) idaresindeki otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi Çetinkaya Köprübaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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