Bafra'da park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde bulunan B.U.'ya ait 67 AFZ 994 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini fark eden site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı