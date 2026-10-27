Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bafra'da 16 yaşındaki çocuk falçatayla yaralandı, şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra'da iki 16 yaşındaki çocuk arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir çocuk falçatayla kolundan yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanırken yaralı Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, falçatayla kolundan yaralandı.

Alparslan Mahallesi Manolya Sokak'ta K.İ.Ç. (16) ile P.T. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine P.T, K.İ.Ç'yi falçatayla kolundan yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.İ.Ç, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kariyerini bıraktı! Şimdi 40 dönümlük çiftliği var

İstanbul'daki kariyerini bıraktı! Şimdi 40 dönümlük çiftliği var
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri

4 işçiyi ölüme götüren felaket böyle gelmiş
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum

Kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde

Maça damga vuran kare!

Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

Türk aileye şok! Antik kente alınmadılar, nedeni de ilginç
3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar

3 yaşındaki futbolcuyu sahada durduramayınca bakın ne yaptılar
Brezilya'da işler karışıyor: Başkan adayı Flávio Bolsonaro’nun pasaportlarına el konuldu, ülkeden çıkışı yasaklandı

Ülkede işler karıştı: Seçimi kaybetti, yurt dışı çıkış yasağı geldi