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Samsun Bafra'da karnabahar hasadı başladı, 80 bin ton rekolte bekleniyor

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Samsun'un Bafra ilçesinde kasım ayı itibarıyla karnabahar hasadı başladı; ovada 20 bin dekar alanda ekim yapıldı ve bu yıl yaklaşık 80 bin ton rekolte bekleniyor. Ürün Karadeniz'in tamamı ve Türkiye'nin belirli illerine gönderiliyor; faturalı fiyatlar 8 ile 10 lira arasında.

Samsun'un Bafra ilçesinde, kasım ayı itibarıyla karnabahar hasadı başladı.

Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda hasadı yapılan karnabahar, Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, ovada 20 bin dekar alana karnabahar ekimi yapıldığını söyledi.

Aşçı, "Kasım ayı itibarıyla karnabahar hasadı başladı. Ovada karnabahar dönüm başına 3,5 ile 4 ton arasında verim vermektedir. Karnabahardan bu yıl yaklaşık 80 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Fiyatlara ve sevk durumuna da değinen Aşçı, "Şu anda hava şartlarından dolayı 8 ile 10 lira arasında faturalı fiyatları var. İklimler gitgide değişiyor, hava şartları soğuyor, bu durumda fiyatların da yükseleceğini umut ediyoruz. Karadeniz'in tamamına ve Türkiye'nin belirli illerine sevkiyatlarımız var. Çiftçilerimize bu yıl da bol bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Koşuköyü Mahallesi Mengenler mevkisinde karnabahar yetiştiriciliği yapan Erdoğan Diril ise ağustos ayının ilk haftasında 75 dönüm araziye karnabahar ekimi yaptıklarını belirtti.

Diril, "Bu tarladan Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Zonguldak ile Trabzon'a karnabahar gitmekte. İklim değişikliği nedeniyle bitkilerimizde bir değişiklik var, verim bu yıl düşük, o yüzden baklagile verilen desteğin sebzeye de verilmesi biz çiftçiler için güzel olur. 2026 yılının çiftçimize bereketli, kazançlı, bol bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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