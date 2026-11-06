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Bafra'da alev alan elektrik telleri caddeye düşünce panik yaşandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde Mevlana Mahallesi'nde Öğretmenevi önünde elektrik direğindeki teller alev aldı. Alev alan tellerin caddeye düşmesi paniğe yol açarken, itfaiye, elektrik dağıtım şirketi ve polis ekipleri güvenlik önlemi alıp arıza için çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik direğindeki tellerin alev alması paniğe neden oldu. Yanan elektrik tellerinin caddeye düşmesi korku dolu anlar yaşatırken, olay anı saniye saniye görüntülendi.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik direğinde bulunan teller henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alev alan elektrik tellerinin yola düşmesi, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde tehlikeye neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, elektrik dağıtım şirketi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, elektrik arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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