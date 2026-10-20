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Samsun Bafra ve İlkadım'da uyuşturucu operasyonlarında 4 aranan şahıs yakalandı

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Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 6 sentetik ecza hapı ve 96 gram metamfetamin ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 aranan şahıs yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 bin 6 sentetik ecza hapı, 96 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 aranan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda İlkadım ve Bafra ilçelerinde 14 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 2 bin 6 adet sentetik ecza hapı, 96 gram metamfetamin, 700 mililitre likit sentetik kannabinoid, 25 kök kenevir bitkisi, 23,80 gram sentetik kannabinoid, 1,65 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 5 ay, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 2 yıl 2 ay, 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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