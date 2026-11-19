Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde 170 gram bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Bafra ilçesinde Mevlana Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 170 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Bafra Adliyesine sevk edilmesinin ardından mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Mevlana Mahallesi'nde V. D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 170 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Narkotik Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı