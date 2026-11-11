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Samsun Bafra'da 2 kıza uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Samsun Bafra'da 2 kıza uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Samsun Bafra'da 2 kız çocuğuna uyuşturucu temin ettiği ve kullandırdığı iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Rahatsızlanan çocukların Bafra Devlet Hastanesi'nde uyuşturucu kullandığı tespit edildi; şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 küçük kız çocuğuna uyuşturucu temin ettiği ve kullandırdığı iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanmaları üzerine 2 kız çocuğu Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede çocukların uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda, 2 küçük kız çocuğuna uyuşturucu madde temin ettiği ve kullandırdığı belirlenen 17 yaşındaki M.Y.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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