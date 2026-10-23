Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın annesi protokolün katıldığı cenazede toprağa verildi

Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın annesi protokolün katıldığı cenazede toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın vefat eden annesi Seçinfer Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına Samsun Valisi Orhan Tavlı ve çok sayıda protokol üyesi katıldı; Kılıç ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın vefat eden annesi Seçinfer Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.
Seçinfer Kılıç'ın cenazesi, Kemalpaşa Mahallesi Kaşıkçı İyigün Camisi'nde cuma namazını müteakip İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, eski milletvekili Fuat Köktaş ile vatandaşlar katıldı.