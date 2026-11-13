Samsun Bafra'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Samsun Bafra'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Bafra ilçesinde Fatih Mahallesi Millet Caddesi ile Fabrika Sokak'ın kesişiminde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile otomobildeki bir yolcu yaralandı; yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Ömer K.Ç. (19) yönetimindeki 55 TK 888 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Millet Caddesi ile Fabrika Sokak'ın kesişiminde, Caner B.'nin (24) kullandığı 55 ANG 274 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Caner B. ile otomobilde ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA