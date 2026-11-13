Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Bafra'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Fatih Mahallesi Millet Caddesi ile Fabrika Sokak'ın kesişiminde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile otomobildeki bir yolcu yaralandı; yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Ömer K.Ç. (19) yönetimindeki 55 TK 888 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Millet Caddesi ile Fabrika Sokak'ın kesişiminde, Caner B.'nin (24) kullandığı 55 ANG 274 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Caner B. ile otomobilde ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
İstanbul Valiliği’nden uyarı: Yarın saat 05:00'a kadar kuvvetli fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği alarmda! Seferler iptal edildi, korular kapatıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeraltı dizisinin yıldızlarının kazancı dudak uçuklattı! İşte iddia edilen rakamlar

Dizi yıldızları servet kazanıyor! Haftalık ücretleri dudak uçuklattı
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak18

Telefon almayı düşünenlere kötü haber!
Ebola kabusu büyüyor! 5 bin 400 kişi öldü, ölenlerin üçte biri çocuk

Ölüm saçan salgında korkunç bilanço! Ülke mezarlığa döndü
Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felakete döndü! Yoğun bakımda
Trabzon'da dolmuş şoförü, koltuk arasında bulduğu 470 bin liralık altını yaşlı çifte teslim etti

Koltuk arasında 470 bin liralık altın buldu! Ertesi gün durakta...