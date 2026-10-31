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Samsun Bafra'da arkadan çarpan otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Samsun Bafra'da arkadan çarpan otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Adaköy Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Turgut D. (61) yönetimindeki 55 AHE 069 plakalı otomobil, Adaköy Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu'nda Murat K. (66) idaresindeki 55 NY 960 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Turgut D. ile araçlarda bulunan Gülnaz K. (45) ve Emine K. (72) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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