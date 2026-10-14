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Samsun'da aranan 2 hükümlü Terme ve Bafra'da yürütülen çalışmayla yakalandı

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Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Terme ve Bafra ilçelerinde yürütülen çalışmalarla yakalandı. Hükümlülerden biri 4 yıl 1 ay, diğeri uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranıyordu; işlemleri için emniyete götürüldüler.

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için çalışma yürüttü.

Ekipler, Terme ilçesinde 4 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan R.K'yi (25), Bafra ilçesinde ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı (27) yakaladı.

Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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