Bafra'da hapis cezası kesinleşen 2 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi

Bafra'da hapis cezası kesinleşen 2 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı. Hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay, uyuşturucu ticaretinden 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. (32) ile uyuşturucu ticaretinden 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.'yi (22) yakaladı. 2 hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı