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Bafra'da hapis cezası kesinleşen 2 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi

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Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı. Hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay, uyuşturucu ticaretinden 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. (32) ile uyuşturucu ticaretinden 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.'yi (22) yakaladı. 2 hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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