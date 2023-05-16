Adnan Menderes Haberleri - Adnan Menderes Kimdir - Haberler

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Adnan Menderes Haberleri

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Adnan Menderes

Adnan Menderes Biyografisi

Doğum YeriAydın / Türkiye
Doğum Tarihi1.1.1899 / 17.9.1961

Adnan Menderes Kimdir ?

1899'da, Aydınlı toprak ağası varlıklı bir çiftçinin oğlu olarak doğdu. Büyük babası Hacı Ali Paşa Konya'dan Tire taraflarına göç etmiştir. İbrahim Ethem Bey'le, Tevfika Hanım'ın oğludur. Kız kardeşi Melike küçük yaşta ölmüştür. I. Dünya Savaşı öncesinde önce Karşıyaka'da forvet, daha sonra Altay'da kalecilik olmak üzere futbol oynadı. İlkokuldan sonra, İzmir Amerikan Koleji'nden mezun oldu. I. Dünya Savaşı'nda yedek subay eğitimi gördü, fakat ha
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Fatsa Belediyespor: 5-0

Fatsa Belediyespor: 5-0

Adnan Menderes - 16.05.2023
Fatsa Belediyespor: 5-0

Fatsa Belediyespor: 5-0

Adnan Menderes - 16.05.2023
Sahipsiz at, maket atları gerçek sanıp şaha kalktı

Sahipsiz at, maket atları gerçek sanıp şaha kalktı

Adnan Menderes - 13.05.2023
Nevşehir'de Sahipsiz At, Maket Atları Gerçek Sanıp Şaha Kalktı

Nevşehir'de Sahipsiz At, Maket Atları Gerçek Sanıp Şaha Kalktı

Adnan Menderes - 13.05.2023
AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten: 'Yeter ki Menderes'in kemiklerini sızlatmayın'

AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten: "Yeter ki Menderes'in kemiklerini sızlatmayın"

Adnan Menderes - 07.05.2023
Akşener: Rahmetli Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun

Akşener: Rahmetli Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun

Adnan Menderes - 06.05.2023
Akşener: Rahmetli Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun

Akşener: Rahmetli Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun

Adnan Menderes - 06.05.2023
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcudur'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcudur"

Adnan Menderes - 06.05.2023
Erzurum'da lise öğrencileri Antov Çehov'un 'Vanya Dayı' oyununu tiyatroda sahneledi

Erzurum'da lise öğrencileri Antov Çehov'un "Vanya Dayı" oyununu tiyatroda sahneledi

Adnan Menderes - 04.05.2023
İzmir Adnan Menderes, Transavia'nın ilk Paris uçuşunu karşıladı

İzmir Adnan Menderes, Transavia'nın ilk Paris uçuşunu karşıladı

Adnan Menderes - 16.04.2023
Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Adnan Menderes anıtı açıldı

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Adnan Menderes anıtı açıldı

Adnan Menderes - 01.03.2023
Adnan Menderes feribotu, deprem yardımları için Mersin Limanı'na gidiyor

Adnan Menderes feribotu, deprem yardımları için Mersin Limanı'na gidiyor

Adnan Menderes - 11.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazilli'de halka hitap etti: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazilli'de halka hitap etti: (1)

Adnan Menderes - 04.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in idam edilmeden önce kaleme aldığı son mektubu okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in idam edilmeden önce kaleme aldığı son mektubu okudu

Adnan Menderes - 04.02.2023
Sembol ağacın kurutulması davasında 3 sanığa hapis cezası

Sembol ağacın kurutulması davasında 3 sanığa hapis cezası

Adnan Menderes - 31.01.2023
Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz son yolcuğuna uğurlandı

Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz son yolcuğuna uğurlandı

Adnan Menderes - 31.01.2023
Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz toprağa verildi

Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz toprağa verildi

Adnan Menderes - 30.01.2023
Efeler'in Gündüz Bakımevlerinde karne heyecanı

Efeler'in Gündüz Bakımevlerinde karne heyecanı

Adnan Menderes - 21.01.2023
EYT'nin ardından gündem olan istatistik! Son 70 yılda 7 hükümet aynı politikayı izlemiş

EYT'nin ardından gündem olan istatistik! Son 70 yılda 7 hükümet aynı politikayı izlemiş

Adnan Menderes - 28.12.2022
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Adnan Menderes kimdir? Adnan Menderes hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Adnan Menderes kimdir? Adnan Menderes hayatı ve biyografisi!

Adnan Menderes - 23.12.2022
Bu defterde Adnan Menderes'ten, Bayar ve Demirel'e birçok devlet adamının el yazma notu var

Bu defterde Adnan Menderes'ten, Bayar ve Demirel'e birçok devlet adamının el yazma notu var

Adnan Menderes - 14.11.2022
BALIKESİR - Sağanak etkili oldu

BALIKESİR - Sağanak etkili oldu

Adnan Menderes - 28.09.2022
Aydın spor haberleri | TFF 3. Lig: Efeler 09 SK: 3 Akhisarspor: 3

Aydın spor haberleri | TFF 3. Lig: Efeler 09 SK: 3 Akhisarspor: 3

Adnan Menderes - 24.09.2022
Aydın haberi... Başkan Kaplan'dan Koçarlı'ya sosyal tesis atağı

Aydın haberi... Başkan Kaplan'dan Koçarlı'ya sosyal tesis atağı

Adnan Menderes - 23.09.2022
İzmir haberi! ADÜ'de 'Adnan Menderes Farkındalığı Paneli' gerçekleştirildi

İzmir haberi! ADÜ'de 'Adnan Menderes Farkındalığı Paneli' gerçekleştirildi

Adnan Menderes - 23.09.2022
Aydın haberleri... Bakan Bilgin ve Genel Başkan Yardımcısı Dağ'a Koçarlı dopingi

Aydın haberleri... Bakan Bilgin ve Genel Başkan Yardımcısı Dağ'a Koçarlı dopingi

Adnan Menderes - 22.09.2022
İzmir spor haberi | İkinci Adnan Menderes Anma Yol Koşusu gerçekleşti

İzmir spor haberi | İkinci Adnan Menderes Anma Yol Koşusu gerçekleşti

Adnan Menderes - 22.09.2022
İzmir haberleri | AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Menderes'in idamının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

İzmir haberleri | AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Menderes'in idamının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Adnan Menderes - 18.09.2022
İzmir haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu, Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti

İzmir haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu, Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti

Adnan Menderes - 18.09.2022
İzmir haber | Adnan Menderes ve yol arkadaşları idamlarının 61'inci yılında kabirleri başında anıldı

İzmir haber | Adnan Menderes ve yol arkadaşları idamlarının 61'inci yılında kabirleri başında anıldı

Adnan Menderes - 18.09.2022
Merhum Başbakan Menderes, köyünde unutuldu

Merhum Başbakan Menderes, köyünde unutuldu

Adnan Menderes - 18.09.2022
Şentop: Yassıada'da idam edilen üç beden değil, topyekün milletimizin iradesi, fikri, sesi ve sözüydü

Şentop: Yassıada'da idam edilen üç beden değil, topyekün milletimizin iradesi, fikri, sesi ve sözüydü

Adnan Menderes - 17.09.2022
MHP MYK Üyesi Pehlivan; 'Menderes bu milletin onur mücadelesinin kahramanıdır'

MHP MYK Üyesi Pehlivan; "Menderes bu milletin onur mücadelesinin kahramanıdır"

Adnan Menderes - 17.09.2022
Merhum Başbakan Menderes, köyünde unutuldu

Merhum Başbakan Menderes, köyünde unutuldu

Adnan Menderes - 17.09.2022
İzmir yerel: Aydın Büyükşehir Belediyesi merhum Başbakan Menderes'i andı

İzmir yerel: Aydın Büyükşehir Belediyesi merhum Başbakan Menderes'i andı

Adnan Menderes - 17.09.2022
Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 61. yılında anıldı (1)

Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 61. yılında anıldı (1)

Adnan Menderes - 17.09.2022
İçişleri Bakanı Soylu, 'Onlar ebediyete kadar canları pahasına memlekete hizmet etmiş, vatan kahramanları olarak anılmaya devam edilecektir'

İçişleri Bakanı Soylu, "Onlar ebediyete kadar canları pahasına memlekete hizmet etmiş, vatan kahramanları olarak anılmaya devam edilecektir"

Adnan Menderes - 17.09.2022
İzmir haberi: Adnan Menderes'in son günlerini geçirdiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası geçmişin izleri taşıyor (1)

İzmir haberi: Adnan Menderes'in son günlerini geçirdiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası geçmişin izleri taşıyor (1)

Adnan Menderes - 17.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı: Hatırları, kalbimizin baş köşesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı: Hatırları, kalbimizin baş köşesinde

Adnan Menderes - 17.09.2022
İzmir gündem haberi... Menderes'in köyünde 61 yıldır dinmeyen acı

İzmir gündem haberi... Menderes'in köyünde 61 yıldır dinmeyen acı

Adnan Menderes - 17.09.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Eylül 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Eylül 2022

Adnan Menderes - 17.09.2022
İzmir haberi... Başkan Kaplan, Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı

İzmir haberi... Başkan Kaplan, Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı

Adnan Menderes - 17.09.2022
İzmir genel haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu, Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti

İzmir genel haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu, Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti

Adnan Menderes - 17.09.2022
İzmir haberleri: Başkan Sabırlı: 'Merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet yad ediyorum'

İzmir haberleri: Başkan Sabırlı: "Merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet yad ediyorum"

Adnan Menderes - 17.09.2022
İzmir haber: Başbakan Menderes vefatının 61.yılında dualarla anıldı

İzmir haber: Başbakan Menderes vefatının 61.yılında dualarla anıldı

Adnan Menderes - 16.09.2022
Mersin haberleri... Mersin ulaşımda 'KentBis'i tercih ediyor

Mersin haberleri... Mersin ulaşımda 'KentBis'i tercih ediyor

Adnan Menderes - 16.09.2022
Vali Aksoy, 'Menderes, ömrünü ülkesine adamış bir devlet adamımızdı'

Vali Aksoy, "Menderes, ömrünü ülkesine adamış bir devlet adamımızdı"

Adnan Menderes - 15.09.2022
Aydın haber | TFF 3. Lig: Efeler 09 SK: 0 Kepez Belediyespor: 1

Aydın haber | TFF 3. Lig: Efeler 09 SK: 0 Kepez Belediyespor: 1

Adnan Menderes - 11.09.2022
Denizde yüzerken boğuldu

Denizde yüzerken boğuldu

Adnan Menderes - 04.09.2022
Başkan Kaplan'dan Demokrasi Müzesi atağı

Başkan Kaplan'dan Demokrasi Müzesi atağı

Adnan Menderes - 03.09.2022
İzmir yerel: Karacaörenli çocuklar Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi

İzmir yerel: Karacaörenli çocuklar Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi

Adnan Menderes - 24.08.2022
Gaziantep haberleri | GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI

Gaziantep haberleri | GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI

Adnan Menderes - 18.08.2022
Yalova haber: Yalova Belediyesi 2. etap bisiklet ve yaya yolunda çalışmaları tamamladı

Yalova haber: Yalova Belediyesi 2. etap bisiklet ve yaya yolunda çalışmaları tamamladı

Adnan Menderes - 29.07.2022
Aydın haberi! Efeler'in gündüz bakımevlerinde tatil heyecanı

Aydın haberi! Efeler'in gündüz bakımevlerinde tatil heyecanı

Adnan Menderes - 29.07.2022
Afyonlu gençler Aydın'a misafir oldu

Afyonlu gençler Aydın'a misafir oldu

Adnan Menderes - 25.07.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi

Adnan Menderes - 23.07.2022
ÖZGECAN ASLAN BARIŞ MEYDANI'NDAKİ YARIM ASIRLIK AĞACI ASİT ENJEKTE EDİP KURUTTULAR

ÖZGECAN ASLAN BARIŞ MEYDANI'NDAKİ YARIM ASIRLIK AĞACI ASİT ENJEKTE EDİP KURUTTULAR

Adnan Menderes - 17.07.2022
Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacı asit enjekte edip kuruttular

Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacı asit enjekte edip kuruttular

Adnan Menderes - 17.07.2022
Muhtar Aydemir'in eşine son görevi

Muhtar Aydemir'in eşine son görevi

Adnan Menderes - 05.07.2022
Karesi'de kurban bayramı hazırlıkları devam ediyor

Karesi'de kurban bayramı hazırlıkları devam ediyor

Adnan Menderes - 05.07.2022
ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi

ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi

Adnan Menderes - 29.06.2022
Gediz'e kır düğün salonu

Gediz'e kır düğün salonu

Adnan Menderes - 28.06.2022
Koçarlı Yöresel Ürünler Festivali açılış töreni ile başladı

Koçarlı Yöresel Ürünler Festivali açılış töreni ile başladı

Adnan Menderes - 10.06.2022
Başkan Büyükakın: 'KO-MEK artık gönüllüler hareketi oldu'

Başkan Büyükakın: "KO-MEK artık gönüllüler hareketi oldu"

Adnan Menderes - 07.06.2022
AK Parti'den '27 Mayıs' mesajları

AK Parti'den "27 Mayıs" mesajları

Adnan Menderes - 27.05.2022
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı

Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı

Adnan Menderes - 27.05.2022
AK Parti Burdur İl Başkanlığından '27 Mayıs darbesi' açıklaması

AK Parti Burdur İl Başkanlığından "27 Mayıs darbesi" açıklaması

Adnan Menderes - 27.05.2022
'Elli Kelimelik Mektuplar', bu akşam TRT 1'de yayınlanacak

"Elli Kelimelik Mektuplar", bu akşam TRT 1'de yayınlanacak

Adnan Menderes - 27.05.2022
Türk demokrasisinin utanç tarihi: 27 Mayıs 1960

Türk demokrasisinin utanç tarihi: 27 Mayıs 1960

Adnan Menderes - 26.05.2022
Merhum Başbakan Menderes gazetecilerle anıldı

Merhum Başbakan Menderes gazetecilerle anıldı

Adnan Menderes - 25.05.2022
Merhum Başbakan Menderes gazetecilerle anıldı

Merhum Başbakan Menderes gazetecilerle anıldı

Adnan Menderes - 25.05.2022
Menderes'in özel kalem müdürü Aydın'a geldi

Menderes'in özel kalem müdürü Aydın'a geldi

Adnan Menderes - 19.05.2022
Eskişehirsporlu futbolcular çocuklarla buluştu

Eskişehirsporlu futbolcular çocuklarla buluştu

Adnan Menderes - 19.05.2022
Rektör Aldemir; 'Üniversite olarak şehrin ve isminin yüklediği sorumlulukların farkındayız'

Rektör Aldemir; "Üniversite olarak şehrin ve isminin yüklediği sorumlulukların farkındayız"

Adnan Menderes - 12.05.2022
İçişleri Bakanı Soylu, Demokrasiye Geçiş ve Adnan Menderes konulu toplantıda konuştu

İçişleri Bakanı Soylu, Demokrasiye Geçiş ve Adnan Menderes konulu toplantıda konuştu

Adnan Menderes - 11.05.2022
Soylu, 'Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu'nda konuştu: (1)

Soylu, "Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu"nda konuştu: (1)

Adnan Menderes - 11.05.2022
85 yaşındaki Altan Nine'nin Menderes sevgisi görenleri şaşırtıyor

85 yaşındaki Altan Nine'nin Menderes sevgisi görenleri şaşırtıyor

Adnan Menderes - 10.05.2022
Son dakika haberi... Koçarlı'nın çehresi yatırımlar ile değişiyor

Son dakika haberi... Koçarlı'nın çehresi yatırımlar ile değişiyor

Adnan Menderes - 07.05.2022
Son dakika gündem: Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki bir sokağa Adnan Menderes adı verildi

Son dakika gündem: Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki bir sokağa Adnan Menderes adı verildi

Adnan Menderes - 06.05.2022
Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde 23 Nisan coşkusu

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde 23 Nisan coşkusu

Adnan Menderes - 24.04.2022
ADÜ Ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

ADÜ Ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

Adnan Menderes - 21.04.2022
ADÜ'de 'Adnan Menderes ve Gençlik Etkinliği' düzenlendi

ADÜ'de 'Adnan Menderes ve Gençlik Etkinliği' düzenlendi

Adnan Menderes - 20.04.2022
Son dakika haberleri... Kazakistan'da bir caddeye Adnan Menderes'in ismi verildi

Son dakika haberleri... Kazakistan'da bir caddeye Adnan Menderes'in ismi verildi

Adnan Menderes - 20.04.2022
Adnan Menderes Köprüsünde yürüyen merdivenler bakıma alındı

Adnan Menderes Köprüsünde yürüyen merdivenler bakıma alındı

Adnan Menderes - 13.04.2022
Başkan Atay lise öğrencilerini ağırladı

Başkan Atay lise öğrencilerini ağırladı

Adnan Menderes - 06.04.2022
ADÜ'de Ramazan söyleşisi gerçekleştirildi

ADÜ'de Ramazan söyleşisi gerçekleştirildi

Adnan Menderes - 02.04.2022
Konya'dan kısa kısa

Konya'dan kısa kısa

Adnan Menderes - 31.03.2022
Başkan Altay sebze hali esnafıyla buluştu

Başkan Altay sebze hali esnafıyla buluştu

Adnan Menderes - 31.03.2022
TAV'ın beş havalimanı dünyanın en iyileri arasında

TAV'ın beş havalimanı dünyanın en iyileri arasında

Adnan Menderes - 10.03.2022
Eyüp'te sabah, Ayasofya'da Cuma namazı kılmak için 650 kilometre yol gittiler

Eyüp'te sabah, Ayasofya'da Cuma namazı kılmak için 650 kilometre yol gittiler

Adnan Menderes - 04.03.2022
28 Şubat post-modern darbesinin yıl dönümünde Menderes Müzesi'ne ziyaretçi akını

28 Şubat post-modern darbesinin yıl dönümünde Menderes Müzesi'ne ziyaretçi akını

Adnan Menderes - 28.02.2022
ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleşti

ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleşti

Adnan Menderes - 18.02.2022
İRAP toplantısı Gediz'de yapıldı

İRAP toplantısı Gediz'de yapıldı

Adnan Menderes - 17.02.2022
Son dakika haber! Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor

Son dakika haber! Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor

Adnan Menderes - 08.02.2022
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi 20 günde 10 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi 20 günde 10 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Adnan Menderes - 07.02.2022
Darıca'da şubat ayı dolu dolu geçecek

Darıca'da şubat ayı dolu dolu geçecek

Adnan Menderes - 31.01.2022
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, yoğun ilgi görüyor

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, yoğun ilgi görüyor

Adnan Menderes - 31.01.2022
Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir kapıları çaldı

Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir kapıları çaldı

Adnan Menderes - 27.01.2022
Prof. Dr. Turan Akkoyun üniversite gençliğine 'Proje Döngüsü Yönetim Eğitimi'ni aktardı

Prof. Dr. Turan Akkoyun üniversite gençliğine 'Proje Döngüsü Yönetim Eğitimi'ni aktardı

Adnan Menderes - 18.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müslümanın kitabında korkmak yazmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanın kitabında korkmak yazmaz"

Adnan Menderes - 17.01.2022
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