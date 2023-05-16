Adnan Menderes Haberleri - Adnan Menderes Kimdir - Haberler

Adnan Menderes Haberleri
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Adnan Menderes Biyografisi
Adnan Menderes Kimdir ?
AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten: "Yeter ki Menderes'in kemiklerini sızlatmayın"
Akşener: Rahmetli Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun
Akşener: Rahmetli Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcudur"
Erzurum'da lise öğrencileri Antov Çehov'un "Vanya Dayı" oyununu tiyatroda sahneledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in idam edilmeden önce kaleme aldığı son mektubu okudu
EYT'nin ardından gündem olan istatistik! Son 70 yılda 7 hükümet aynı politikayı izlemiş
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Adnan Menderes kimdir? Adnan Menderes hayatı ve biyografisi!
Bu defterde Adnan Menderes'ten, Bayar ve Demirel'e birçok devlet adamının el yazma notu var
İzmir haberi! ADÜ'de 'Adnan Menderes Farkındalığı Paneli' gerçekleştirildi
Aydın haberleri... Bakan Bilgin ve Genel Başkan Yardımcısı Dağ'a Koçarlı dopingi
İzmir haberleri | AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Menderes'in idamının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
İzmir haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu, Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti
İzmir haber | Adnan Menderes ve yol arkadaşları idamlarının 61'inci yılında kabirleri başında anıldı
Şentop: Yassıada'da idam edilen üç beden değil, topyekün milletimizin iradesi, fikri, sesi ve sözüydü
MHP MYK Üyesi Pehlivan; "Menderes bu milletin onur mücadelesinin kahramanıdır"
İçişleri Bakanı Soylu, "Onlar ebediyete kadar canları pahasına memlekete hizmet etmiş, vatan kahramanları olarak anılmaya devam edilecektir"
İzmir haberi: Adnan Menderes'in son günlerini geçirdiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası geçmişin izleri taşıyor (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı: Hatırları, kalbimizin baş köşesinde
İzmir genel haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu, Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti
İzmir haberleri: Başkan Sabırlı: "Merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet yad ediyorum"
İzmir yerel: Karacaörenli çocuklar Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi
Yalova haber: Yalova Belediyesi 2. etap bisiklet ve yaya yolunda çalışmaları tamamladı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi
ÖZGECAN ASLAN BARIŞ MEYDANI'NDAKİ YARIM ASIRLIK AĞACI ASİT ENJEKTE EDİP KURUTTULAR
Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacı asit enjekte edip kuruttular
Rektör Aldemir; "Üniversite olarak şehrin ve isminin yüklediği sorumlulukların farkındayız"
İçişleri Bakanı Soylu, Demokrasiye Geçiş ve Adnan Menderes konulu toplantıda konuştu
Soylu, "Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu"nda konuştu: (1)
Son dakika gündem: Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki bir sokağa Adnan Menderes adı verildi
Son dakika haberleri... Kazakistan'da bir caddeye Adnan Menderes'in ismi verildi
Eyüp'te sabah, Ayasofya'da Cuma namazı kılmak için 650 kilometre yol gittiler
28 Şubat post-modern darbesinin yıl dönümünde Menderes Müzesi'ne ziyaretçi akını
ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleşti
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi 20 günde 10 binden fazla ziyaretçi ağırladı
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı, yoğun ilgi görüyor
Prof. Dr. Turan Akkoyun üniversite gençliğine 'Proje Döngüsü Yönetim Eğitimi'ni aktardı