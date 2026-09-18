Haberler

Adnan Menderes Müzesi’nde tadilat

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adnan Menderes Müzesi’nde tadilat
Güncelleme:
+38 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in memleketi Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde tadilat ürüyor.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde tadilat ürüyor.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, açılışından yaklaşık 3,5 yıl sonra bakım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle 11 Temmuz 2025 tarihinde geçici olarak ziyarete kapatılmıştı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müzenin Bakanlığın yazılı talimatıyla bakım ve onarım işlemleri nedeniyle kapatıldığını duyurmuştu.

Yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından 18 Mart 2026 tarihinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan müze, aradan yaklaşık 4 ay geçtikten sonra yeniden tadilat nedeniyle kapatıldı. Müze bahçesindeki panoda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanlığı tarafından 27 Temmuz 2026 tarihinde hazırlanan yazıya yer verildi. 'Acele' ibaresi ile Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın onayı bulunan yazıda, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin 'Onarım ve Teşhir Tanzimi İşi' nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldığı belirtildi. Yazıda, söz konusu iş kapsamında yer tesliminin 23 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığı, sözleşmeye göre çalışmaların 7 Şubat 2027 tarihinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Çalışmalar tamamlanıncaya kadar müzenin ziyarete kapalı tutulacağı belirtilirken, müzede bulunan mevcut eserlerin de Aydın Arkeoloji Müzesi'ne taşınmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan 'Geçici Süreyle Kapalı Olan Müzeler ve Bağlı Birimler' listesinde de Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin 27 Temmuz 2026-7 Şubat 2027 tarihleri arasında 'Onarım ve Teşhir Tanzimi İşi' nedeniyle kapalı olduğu bilgisi de yer aldı.

MKüzede tadilat çalışmalarının uzun sürmesi vatandaşın tepkisine sebep oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Bakan Şimşek'ten milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran mesaj
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

Savcı odasındaki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! Gözaltına alındı
Avcılar'da kontrollü yıkım faciaya dönüyordu! Bina çökerken yanından geçen 2 kadın ile çocuk son anda kurtuldu

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Saniyeler onları kurtardı
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

Dün geceye damga vuran görüntü!

Denizli'de 3 milyonluk hırsızlığın şüphelileri yakalandı! Adliye önünde ailelerinden ağır tepki gördüler

Adliye önünde hiç ummadıkları oldu! Kendi aileleri isyan etti
Nilperi Şahinkaya 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü oyuncuya gözaltı şoku! Uyuşturucu operasyonunda alındı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı