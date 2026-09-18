Adnan Menderes Müzesi’nde tadilat

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde tadilat ürüyor.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, açılışından yaklaşık 3,5 yıl sonra bakım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle 11 Temmuz 2025 tarihinde geçici olarak ziyarete kapatılmıştı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müzenin Bakanlığın yazılı talimatıyla bakım ve onarım işlemleri nedeniyle kapatıldığını duyurmuştu.

Yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından 18 Mart 2026 tarihinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan müze, aradan yaklaşık 4 ay geçtikten sonra yeniden tadilat nedeniyle kapatıldı. Müze bahçesindeki panoda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanlığı tarafından 27 Temmuz 2026 tarihinde hazırlanan yazıya yer verildi. 'Acele' ibaresi ile Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın onayı bulunan yazıda, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin 'Onarım ve Teşhir Tanzimi İşi' nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldığı belirtildi. Yazıda, söz konusu iş kapsamında yer tesliminin 23 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığı, sözleşmeye göre çalışmaların 7 Şubat 2027 tarihinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Çalışmalar tamamlanıncaya kadar müzenin ziyarete kapalı tutulacağı belirtilirken, müzede bulunan mevcut eserlerin de Aydın Arkeoloji Müzesi'ne taşınmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan 'Geçici Süreyle Kapalı Olan Müzeler ve Bağlı Birimler' listesinde de Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin 27 Temmuz 2026-7 Şubat 2027 tarihleri arasında 'Onarım ve Teşhir Tanzimi İşi' nedeniyle kapalı olduğu bilgisi de yer aldı.

MKüzede tadilat çalışmalarının uzun sürmesi vatandaşın tepkisine sebep oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı