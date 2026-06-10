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Koçarlı'da "Adnan Menderes'i Anlamak" projesi için istişare toplantısı düzenlendi

Koçarlı'da 'Adnan Menderes'i Anlamak' projesi için istişare toplantısı düzenlendi
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Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Adnan Menderes'in hayatı ve siyasi mirasını genç nesillere aktarmak için 'Adnan Menderes'i Anlamak' Vizyon Projesi kapsamında istişare toplantısı düzenledi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hayatı, siyasi mirası ve dönemini genç nesillere aktarmayı amaçlayan "Adnan Menderes'i Anlamak" Vizyon Projesi kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, yakın tarihin önemli devlet adamlarından Adnan Menderes'in hatırasını ve dönemini genç nesillerle buluşturmak amacıyla hazırlanan "Adnan Menderes'i Anlamak" Vizyon Projesi kapsamında istişare toplantısı düzenlendi. Projenin planlama sürecine ilişkin gerçekleştirilen toplantıya Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol, Şube Müdürü Ümit Kale, Koçarlı Kaymakamı'nın eşi Burcu Taşkın, Müze Uzmanı Dr. Bircan Kayacan ile proje ekibi katıldı. Toplantıda proje süreci değerlendirilirken, hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ve izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Proje ile öğrencilerin tarih bilincinin güçlendirilmesi, Adnan Menderes'in siyasi ve toplumsal mirasının daha yakından tanıtılması ve milli değerlere yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin tarihi olayları daha iyi kavramalarına katkı sağlayacak projeyi hayata geçirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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