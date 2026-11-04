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Boyabat'ta Adnan Menderes Bulvarı'ndaki aydınlatma çalışmaları yeniden başladı

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Boyabat'ta Adnan Menderes Bulvarı'ndaki aydınlatma çalışmaları yeniden başladı
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Boyabat'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yarım kalan aydınlatma çalışmaları yeniden hız kazandı. Sabahın erken saatlerinde sahaya gelen teknik ekipler direk montajına başladı; çalışmalar tamamlanınca güzergahın daha güvenli ve aydınlık olması hedefleniyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki aydınlatma çalışmaları yeniden hız kazandı.

Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen teknik ekipler, yarım kalan çalışmaları tamamlamak üzere sahada çalışma başlattı. Ekipler, cadde boyunca aydınlatma direklerinin montajını gerçekleştirirken, çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına da özen gösterdi.

Bulvarın yeniden aydınlatılması için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahın daha güvenli ve aydınlık bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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