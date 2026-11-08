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Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

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Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı
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Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı, otomobil kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeni inceleniyor.

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil demir yığınına dönerken yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Otomobilden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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