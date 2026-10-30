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Karaman'ın Siyahser Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Karaman'ın Siyahser Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Karaman'ın Siyahser Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Karaman'ın Siyahser Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden A.C. idaresindeki 70 ADB 506 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.T.E. yönetimindeki 70 ABK 464 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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