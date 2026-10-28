Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nazilli'de eski kız arkadaşını vuran zanlı tutuklandı, genç kız hastaneye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Nazilli'de eski kız arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ağır yaralanan genç kız, Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda Kumsal K'yi (20) yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan V.D'nin (21), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ağır yaralanan genç kız, Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız ağır yaralanmış, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli V.D. (21), Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüştü

Ankara'da dikkat çeken görüşme! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'la buluştu
Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi

Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı

Yeni Parti'den "Mustafa Sarıgül" hamlesi! İlk açıklama geldi
Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar: Oyuncu Umut Özkan 'deprem oluyor sandık' diyerek anlattı

Ünlü oyuncu 'deprem oluyor sandık' diyerek anlattı
Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi sinirlenip fincanı yere fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı
Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü

Bu evden çıkan sır herkesi dehşete düşürdü