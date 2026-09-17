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Bakan Göktaş, idamlarının 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifadeleri kullandı:

"Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 65 yıl önce vesayet odaklarının kurduğu yargı tiyatrosuyla idama mahkum edildi. Milli iradeden başka güç tanımayan devlet adamlarımızın mirası, bugün dahi hafızalarımızda yaşıyor ve yolumuzu aydınlatıyor. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kaynak: AA
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