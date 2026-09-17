TBMM Başkanı Kurtulmuş, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Millet iradesine vurulan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayattan koparılan Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA