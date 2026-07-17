Boyabat'ta elektrikli skuter yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrikli skuterin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı. Kaza Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrikli skuterin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.S.T'nin kullandığı elektrikli skuter, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.O.Y'ye çarptı.
Kazada yaralanan skuter sürücüsü ile yaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun