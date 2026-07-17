Haberler

Boyabat'ta elektrikli skuter yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Boyabat'ta elektrikli skuter yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrikli skuterin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı. Kaza Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrikli skuterin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S.T'nin kullandığı elektrikli skuter, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.O.Y'ye çarptı.

Kazada yaralanan skuter sürücüsü ile yaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da

CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü

Rojin Kabaiş dosyasında yeni ihtimal: Yetersiz kalırsa fethi kabir yapılacak

Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: Gerekirse o uygulama yapılacak
Aziz Üstel hayatını kaybetti

Ekranların unutulmaz isminden acı haber
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

Bilimsel diyerek yaptığı "yumurta" açıklamasına tepki yağıyor
ABD bu kez İran'ın can damarını vurdu! Görüntü büyük ses getirdi

Bu kez durum vahim! Ülkenin can damarını yerle bir ettiler
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi