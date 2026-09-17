Ali Babacan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı anarak, "Demokrasi tarihimizin acı günlerini unutmuyor, milli iradeye yönelik her türlü müdahaleyi bir kez daha lanetliyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefatlarının yıl dönümünde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Demokrasi tarihimizin acı günlerini unutmuyor, milli iradeye yönelik her türlü müdahaleyi bir kez daha lanetliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA