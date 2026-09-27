Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı, Adnan Menderes Bulvarı'nda 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı, Adnan Menderes Bulvarı'nda 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de Adnan Menderes Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Osmaniye'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AJK 40 plakalı otomobil ile 20 EG 969 plakalı otomobil, Adnan Menderes Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA