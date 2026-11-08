Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arnavutköy'de otomobildeki yangın itfaiyece söndürüldü, araçtan demir yığını kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de saat 16.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçtan geriye demir yığını kaldı.

Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan araçtan geriye demir yığını kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti

İki lider tarihi günde bir araya geliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü

5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!28

Emekliye "yeni formül" sürprizi! Hesaplar sil baştan
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

Orkun Kökçü detayı! İşte ilk 11'ler
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Transferi için ilk kez konuştu
Gemlik'te nişanlısından ayrılan adam ayrılığını lokma dağıtarak kutladı! Afişteki sözler dikkat çekti15

Nişanlısından ayrıldı, lokma dağıttı! Afişteki söz olay oldu
Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber: Yeni film serinin sonu olacak

Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber!